Het intrillen van damwandplanken bij het Oude Winschoterdiep in Groningen duurt langer dan verwacht. Het project had op 18 juli klaar moeten zijn, maar zal nog tot 28 juli duren.

De damwandplanken zijn onderdeel van de bouwkuip voor de nieuwe zuidelijke ringweg. Volgens Aanpak Ring Zuid komt de vertraging omdat het intrillen van de planken op 4 juli is begonnen, wat later is dan gepland. Doordat projecten op andere locaties uitliepen, waren de heistellingen vertraagd.

Om de vertraging iets te verminderen worden op zaterdag 11 juli en 18 juli ook damwandplanken ingetrild. Voor deze werkzaamheden moet een rijstrook van de zuidelijke ringweg worden afgesloten, wat alleen op zaterdagen is toegestaan.

De werkzaamheden kunnen zorgen voor overlast van geluid en trillingen. Elke dag zullen de werkzaamheden stoppen om 17.00 uur.