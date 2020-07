De verdachte van de dubbele bioscoopmoord in Groningen, eind oktober vorig jaar, blijft langer vastzitten. De rechter verlengde zijn voorlopige hechtenis donderdag tot 29 september.

Ergün S. wordt ervan verdacht dat hij eind oktober een schoonmakersechtpaar in bioscoop Pathé aan het Zuiderdiep heeft gedood. Volgens de verdachte verkeerde hij toen in een psychose.

De man is de afgelopen weken geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Eind juli wordt het psychologische rapport verwacht.

S. verblijft momenteel in de gevangenis in Scheveningen, op een afdeling voor gedetineerden met een psychisch probleem. Hij was daar aanvankelijk naartoe gebracht omdat hij bij zijn arrestatie in z'n been was geschoten.