De politie heeft donderdagavond een achttienjarige man aangehouden die eerder op de dag met een bestelbus tegen een lijnbus aan was gereden op de Kastanjelaan bij station Groningen Noord.

De bestelbus reed via de middenberm tegen een boom voordat hij op de bus botste. De man vluchtte meteen na het ongeluk.

De politie zette een Burgernet-actie op. Daarbij werd vermeld dat de man gewond aan z'n voet zou zijn.



De eigenaar van de bestelbus wist nergens van af. Het is niet duidelijk of de achttienjarige man bij het bedrijf werkt en of hij wel een rijbewijs heeft. De politie onderzoekt de zaak.