Twee voorstellingen van het Noord Nederlands Toneel maken kans op een prijs van de Nederlandse Toneeljury voor de beste voorstelling van het afgelopen seizoen. Het gaat om de voorstellingen De Poolse Bruid en Dear Winnie.

De voorstelling Dear Winnie is in samenwerking met KVS Brussel. Het stuk gaat over Winnie Madikizela-Mandela en over het leven van strijdbare, zwarte vrouwen.

Dear Winnie, is dubbel in de prijzen gevallen: zowel door de Nederlandse als Vlaamse jury selecteerden de voorstelling als een van de beste van het seizoen.

De Poolse Bruid is samen met Tg ECHO gemaakt. Lotte Dunselman heeft het initiatief genomen voor een theaterbewerking van de gelijknamige film uit 1998.

Het Noord Nederlands Toneel, gevestigd in Groningen, is een van de vier grote Nederlandse toneelgezelschappen.

Naast een landelijke functie met reizende voorstellingen langs theaters in het land heeft het NNT ook de functie van stadsgezelschap in Groningen en huisgezelschap van de Stadsschouwburg Groningen.