Er is op zondag 19 juli geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen en Buitenpost wegens werkzaamheden aan het spoor. Van zaterdag 11 juli tot en met woensdag 15 juli rijden er ook geen treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden. Arriva zet in beide gevallen vervangende bussen in.

ProRail werkt in deze periode aan de conditie van het spoor. Dwarsliggers, spoorstaven en ballastgrind onder de sporen worden vervangen.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. Daarnaast is het meenemen van fietsen in de bussen niet mogelijk.