Ook Friesland legt demonstreren met landbouwvoertuigen tijdelijk aan banden, zegt de lokale veiligheidsregio dinsdag in gesprek met NU.nl. Drenthe en Groningen besloten daar maandag al toe.

Volgens de drie noordelijke provincies zijn de acties van de afgelopen tijd niet vooraf gemeld. "Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden", schrijft de Friese veiligheidsregio.

De afgelopen vijf dagen demonstreerden boeren weer met tractoren. Daarbij blokkeerden ze snelwegen en distributiecentra. De boeren willen dat minister Carola Schouten (Landbouw) haar plannen voor veevoermaatregelen intrekt.

Het verbod is dinsdag om 11.00 uur ingegaan in Friesland. In alle drie de noordelijke provincies geldt het in elk geval tot volgende week maandagochtend. De veiligheidsregio's benadrukken dat het iedereen vrij staat om op andere manieren te demonstreren.

Twee bekeuringen uitgedeeld

Boeren blokkeerden de afgelopen dagen onder meer de A2 bij Utrecht en Den Bosch, de A1 bij Deventer, de A7 en A32 bij Heerenveen en distributiecentra. Ook reden ze ondanks een verbod in Groningen een nabijgelegen vliegveld op en het centrum van de stad in. Het gaat veelal om losse groepen boeren die via appgroepen contact houden.

Twee boeren die het het nieuwe verbod maandag negeerden en diezelfde avond op een trekker de stad Groningen inreden, zijn inmiddels door de politie bekeurd, aldus RTV Noord.

Actiegroep spreekt van 'oorlogsverklaring'

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) noemt het verbod een "oorlogsverklaring" en daagt de Veiligheidsregio Drenthe voor de rechter.

De demonstrerende boeren zijn boos over de plannen van minister Schouten om de hoeveelheid toegevoegd eiwit in veevoer te verminderen. Die maatregel moet voor minder stikstof zorgen, maar de betogers zeggen dat dit ten koste gaat van dierenwelzijn.

Politie Noord-Nederland heeft NU.nl nog geen antwoord gegeven op de vraag hoe dit verbod gehandhaafd gaat worden. In het verleden is handhaving van de zware landbouwvoertuigen lastig gebleken. Boeren rijden daarbij soms ook op tractoren zonder kentekenplaat.