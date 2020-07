Een persoon is maandagmiddag gewond geraakt bij een mogelijke schietpartij op de Zandsteenlaan in Groningen. Het slachtoffer en twee andere personen zijn aangehouden.

Er is nog veel onduidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld. Over de identiteit van het slachtoffer is ook nog niks bekendgemaakt.

Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis en vervolgens naar het politieureau gebracht.

Volgens de politie is het dus nog onduidelijk of er daadwerkelijk schoten zijn gelost. De politie is momenteel ter plaatse voor sporenonderzoek.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.