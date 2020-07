Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft maandag de postcodes bekendgemaakt waar schade door waardedaling als gevolg van aardbevingen wordt vergoed. Ook is bekend wanneer de huiseigenaren die compensatie kunnen aanvragen.

Eerder werd al bekendgemaakt in welke gemeentes de waardedalingsregeling van kracht zou worden. Toen is ook gezegd dat niet meteen alle woningen in die gemeentes in aanmerking komen.

Nu is een gespecificeerde lijst (bekijk de postcodes hier) naar buiten gebracht, waarbij ook te zien is hoe hoog de waardedaling ongeveer is.



De waardedaling in de gemeente Groningen loopt uiteen van 2,7 procent tot 12 procent. In de rest van het aardbevingsgebied gaat het ook om dergelijke percentages. In Loppersum loopt de waardedaling uiteen van 5,5 tot 18,4 procent.

Wanneer komen Groningers in aanmerking?

Als Groningers een woning in een genoemd postcodegebied in het bezit hadden in de volledige periode van 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019, dan komen ze in aanmerking voor vergoeding van waardedaling.

Als zij de woning alleen in een deel van die periode in het bezit hadden, dan berekent het IMG of er ook in die specifieke periode waardedaling is geweest.

Daarbij kijkt het instituut onder andere of er bevingen zijn geweest in de periode dat mensen die woning in bezit hadden.

Wat krijgen Groningers?

In principe wordt de waardedaling gecompenseerd. Volgens het IMG is het nog niet verstandig om zelf te gaan rekenen, ook omdat dus belangrijk is in welke periode mensen eigenaar waren en wat de precieze locatie is. Het IMG publiceerde wel onderstaand rekenvoorbeeld:

Rekenvoorbeeld Een woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro

In eigendom ten minste op 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019

Percentage waardedaling in het betreffende postcodegebied = 7,34 procent

Zonder bevingen was de WOZ dus 200.000 euro / (100 procent - 7,34 procent) = 215.843

Uitkering 15.853 euro (= 7,92 procent) plus wettelijke rente vanaf 1-1-2019.

Wanneer kan de compensatie worden aangevraagd?

Woningeigenaren in de gemeentes Loppersum en Appingedam kunnen vanaf 1 september hun aanvraag indienen. Op 1 november volgen de eigenaren in de gemeenten Groningen en Het Hogeland.

Op 1 januari 2021 volgen de eigenaren in de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Aa en Hunze, Oldambt en Westerkwartier. Het gaat daarbij niet om alle woningen in die gemeenten, maar om woningen in 138 specifieke postcodegebieden.



Deze groepsgewijze fasering is nodig omdat er zo'n 120.000 aanvragen van (oud)-eigenaren van 95.000 huizen worden verwacht.

Met de fasering wordt de kans zo klein mogelijk gemaakt op vertraging, maar het is ook mogelijk om later dan de genoemde data een aanvraag te doen.