Boeren hebben ook zaterdag weer in Groningen actiegevoerd tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. In de binnenstad van Groningen werden bruggen omhoog gezet om te voorkomen dat de boeren anders voor overlast zouden zorgen.

De boeren zijn het niet eens met de plannen van minister Carola Schouten van Landbouw om eiwitrijk voedsel te verbieden, om zodoende de stikstofuitstoot te verlagen.



Zaterdag richtte de actie zich vooral op snelwegen en distributiecentra. Zo blokkeerde een groep trekkers de A28 bij Hoogeveen. Ook op andere plekken werd actiegevoerd. Omdat deze acties vooral via kleinere WhatsApp-groepen worden gecoördineerd, is het voor de politie lastig om erachter te komen wat de plannen precies zijn.



Zo verzamelden de boeren zich bij Van der Valk in Zuidbroek. Uiteindelijk besloot burgemeester Koen Schuiling om in Groningen een aantal bruggen preventief open te zetten. Andere vaste bruggen rondom het centrum kregen politiebewaking. Daarmee moest voorkomen worden dat de boeren de binnenstad in zouden trekken.



De snelwegblokkade bij Hoogeveen werd aan het einde van de avond opgeheven. De actievoerders hebben eerder al laten weten dat ze het liefst de noordelijke provincies willen afgrenzen en dat de acties langdurig kunnen zijn.