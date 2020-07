De Groningse burgemeester Koen Schuiling heeft forse kritiek op de leiding van het boerenprotest donderdagavond in Groningen. Volgens hem was de actie onverantwoord en kon de gemeente die avond onmogelijk contact krijgen met de leiding van de actie.

Dat zei de burgemeester vrijdag in een interview met het Dagblad van het Noorden. De burgemeester vindt dergelijke acties in de drukke binnenstad van Groningen riskant. Volgens hem is het dan noodzakelijk om in elk geval met de leiding van de demonstratie overleg te kunnen voeren.

Tientallen boeren wilden vanuit Adorp optrekken richting Groningen. Zij werden aanvankelijk tegengehouden door de politie, maar na enige tijd kregen ze toch toestemming om de stad in te rijden. Het betrof een protest tegen nieuwe stikstofmaatregelen van het kabinet.

Volgens Schuiling is demonstreren toegestaan, maar de veiligheid en gezondheid mogen dan niet in het geding komen.