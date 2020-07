Fietsen in de Folkingestraat in Groningen is ook op vrijdag weer toegestaan. Dat betekent dat fietsers er voortaan weer alle dagen doorheen mogen, behalve op zaterdag vanaf 's middags 12.00 uur, zo meldt de gemeente Groningen zaterdag in de nieuwsbrief.

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen constateerden afgelopen week dat het weer mogelijk is. De Folkingestraat blijft op zaterdag tussen 12.00 en 18.00 uur nog wel dicht voor fietsers.

Alleen voetgangers kunnen dan door de straat lopen. Dat is om ervoor te zorgen dat het ook in de drukte mogelijk blijft om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Mensen mogen op zaterdag wel met de fiets aan de hand door de Folkingestraat lopen.