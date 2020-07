Groningen Airport Eelde gaat aangifte doen tegen de boeren die donderdagavond zonder toestemming de start- en landingsbaan op zijn gereden, zo bevestigt een woordvoerder van het vliegveld aan nieuwspartner de Groninger Internet Courant (GIC) na berichtgeving van RTV Noord.

De boeren waren naar Eelde gekomen om te protesteren tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Aanvankelijk was de sfeer gemoedelijk, zo laat interim-directeur Bart Schmeink weten aan RTV Noord.



Later wilden de boeren de start- en landingsbaan op. De politie probeerde dat te voorkomen, maar een groep van twintig boeren wist met hun tractors toch het verboden terrein te bereiken. Bij de actie werden kabels, landingslampen en hekken vernield. Hoewel de schade niet enorm hoog is, doet het vliegveld toch aangifte.

Directeur Schmeink is verbolgen over de actie, zo meldt hij aan RTV Noord. Het was volgens hem in theorie mogelijk dat er nog een vliegtuig moest landen, bijvoorbeeld vanwege een uitwijk of het invliegen van donororganen. Ook had de actie gevolgen kunnen hebben voor een eventuele uitruk van de traumahelikopter.



De boeren hebben het vliegveld nooit laten weten voornemens te zijn om de start- en landingsbaan op te willen rijden. Schmeink laat weten daar ook nooit toestemming voor te hebben gegeven.