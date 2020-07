Sommige studenten van de Hanzehogeschool in Groningen krijgen donderdag 9 juli hun diploma uitgereikt in het stadion van FC Groningen. De studenten ontvangen hun diploma op het veld.

Volgens de Hanzehogeschool kiezen een aantal opleidingen er vanwege de coronacrisis voor om een bijzondere draai aan de diploma-uitreiking te geven.

Afgestudeerden van de opleiding Facility Management krijgen hun diploma op een wel heel bijzondere locatie: het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen. De studenten komen, net als de voetballers, via de spelerstunnel het stadion in en ontvangen hun diploma op het veld.

Zo'n achthonderd studenten ontvangen hun diploma tijdens de drive-thrudiplomering op het parkeerterrein van de Hanzehogeschool Groningen op de Zernike Campus. Via een versierde route kunnen studenten met de auto, de scooter, de fiets of het skateboard hun diploma in ontvangst nemen.