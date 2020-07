De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de gemeente Groningen hebben sinds half maart 25 coronaboetes uitgedeeld, zo blijk uit onderzoek van Nieuwsuur. Dit maakt Groningen een van de grotere steden met een klein aantal bekeuringen.

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn. In Groningen gaat het bijvoorbeeld om 1,1 boete per tienduizend inwoners, maar in gemeente Waterland werden 187 boetes per tienduizend inwoners uitgedeeld.

De drie gemeenten waar per tienduizend inwoners het grootste aantal boetes is uitgedeeld, zijn - naast Waterland - Schiedam en Valkenburg aan de Geul. Groningen, waar 56 boa's inzetbaar zijn, staat niet in de top tien.