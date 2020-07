Klimcentrum Gropo aan de Ulgersmaweg in Groningen krijgt in juli een buitenklimwand waardoor er coronaproof geklommen kan worden. Klimmers begeven zich namelijk in de buitenlucht en ze krijgen meer ruimte.

Voor de coronacrisis konden er ruim honderd mensen tegelijk zich een weg naar boven wanen, maar vanwege de verplichte anderhalvemeterregel is de capaciteit nu beperkt.

Om de klimmers tegemoet te komen en meer ruimte te bieden, kwam Jort Robertus, eigenaar van het klimcentrum, met het idee voor een buitenklimwand. De wand wordt zo'n 4 tot 4,5 meter hoog en er is plek voor zo'n 20 tot 25 klimmers.

Voor de aanschaf van de klimwand en de bijbehorende valkussens deed de ondernemer een beroep op de actie 'Steuntje in de Rug' van de lokale bedrijvenvereniging Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO).

Ondernemers die vanwege de coronacrisis gedwongen zijn om op een andere manier te ondernemen, kunnen voor hun idee een financiële bijdrage aanvragen van VBNO.