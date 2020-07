De gemeenteraad van Groningen is woensdag akkoord gegaan met een groot terras op de Vismarkt. Het terras is vanaf donderdag geopend.

Horecaondernemers aan de Vismarkt mogen hun tafeltjes van 12.00 tot 2.00 uur op de markt zetten.

Op de dagen dat er warenmarkt is op de Vismarkt, op dinsdag, vrijdag en zaterdag, is het terras alleen van 20.00 tot 2.00 uur geopend.



Volgens de gemeente zijn deze openingstijden in eerste instantie van toepassing tot 1 augustus. Wethouder Paul de Rook (D66) liet woensdagavond in de gemeenteraad weten dat het gaat om een proef.

Gedurende de hele maand juli zal worden bekeken of de terrassen geen overlast veroorzaken.



Het grote terras is er gekomen op verzoek van de horecaondernemers. De bedrijven stelden dat ze nauwelijks ruimte over hadden op hun terrassen, nu ze zich aan de 1,5 meter afstand moeten houden.