Een 67-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf in de Groningse wijk Paddepoel. Dat meldt de politie woensdag via Twitter.

Het incident vond rond 3.00 uur plaats. De vrouw liep met haar hond over het Venuspad, langs de vijver bij de Zonnelaan en de Venuslaan. Toen de vrouw even stilstond werd ze vastgepakt door een man.



Volgens de politie is de verdachte een getinte man in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Hij is tussen de 1,70 en 1,80 meter lang, heeft een slank postuur en droeg die nacht een donker trainingspak.



De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt waar de verdachte mogelijk op staat.