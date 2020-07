Een expositie van de Nederlandse ontwerper Pieke Bergmans is deze zomer te zien in het Groninger Museum. Voor de expositie ontwierp ze gigantische gloeilampen.

Bergmans neemt in haar werk alledaagse voorwerpen als uitgangspunt en transformeert deze tot eigenaardige objecten.



In de tentoonstelling From The Sky onderzoekt Bergmans de spanning tussen kunstobject en gebruiksvoorwerp. De speciale lampen zijn door professionele glasblazers tot hun maximale formaat geblazen en hebben niet meer de klassieke peervorm. Toch past er gewoon een ledlampje in, waardoor ze wel functioneel zijn.



From The Sky is in de maanden juli en augustus te zien in het Groninger Museum, als onderdeel van de presentatie van de museumcollectie in het De Lucchi-paviljoen. Het museum heeft het werk bijna tien jaar geleden aangekocht en is trots het nu weer een podium te kunnen geven.