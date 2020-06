De brandweer is dinsdag uitgerukt voor een uitslaande brand in een woning aan de Westerse Drift in Haren. De bewoner is door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege het inhaleren van rook.

De woning kan als verloren worden beschouwd, zo meldt de brandweer. De brandweer is met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker, aanwezig om de brand te bestrijden. Naastgelegen panden worden door de beide brandweerwagens in de gaten gehouden.



Bij de brand komt veel rook vrij. Er is daarom een NL-alert verzonden om buurtbewoners erop te attenderen ramen en deuren te sluiten.