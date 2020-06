Een man is maandagavond onwel geworden bij een gaslekkage in zijn woning in een flat aan de Regentessestraat in Groningen.

De brandweer rukte rond 18.00 uit naar de portiekwoning. De bewoner was onwel geworden door een gaslucht. Hij wist zelf nog wel het alarmnummer te bellen.



Na aankomst hebben de hulpdiensten de deur van de woning geforceerd met een stormram. Hierna gingen brandweermannen met ademluchttoestellen het pand binnen om te ventileren en zo de gaslucht weg te krijgen. De gaskraan kon ook worden dichtgedraaid.



Hierna heeft de ambulancedienst zich ontfermd over het slachtoffer, die vervolgens naar het ziekenhuis is vervoerd.