De gemeente Groningen komt terug op het eerdere voornemen om boetes uit te delen voor het drinken van alcohol in het Noorderplantsoen. Het verbod blijft bij de vijver en de zuidelijke speeltuin wel van kracht en daar wordt ook gehandhaafd.

Het nuttigen van alcohol kan een boete van 95 euro opleveren. Op andere plekken in het Noorderplantsoen moet het om 23.00 uur rustig zijn.

In het plantsoen was al jaren een alcoholverbod, maar het nuttigen van een pilsje of wijntje werd gedoogd. De Groningse burgemeester Koen Schuiling had eerder aangekondigd het drinken van alcohol in het plantsoen vanaf 1 juli te willen aanpakken, omdat het volgens hem zorgde voor veel overlast. Dat voornemen stuitte op veel verzet.

Uit onvrede over het plan was er dinsdag een protestactie aangekondigd: ruim duizend mensen zouden gaan 'kratzitten' in het Noorderplantsoen.