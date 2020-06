Rob Schuur heeft bij zijn afscheid als voorzitter van het college van bestuur van het Noorderpoort College de erepenning van de gemeente Groningen gekregen.

Schuur gaf twintig jaar leiding aan het Noorderpoort, zette zich in het verleden in voor basketbalclub Donar en houdt zich nu bezig met het nieuwe Historisch Museum aan de A, waarvan hij de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht zal zijn.

Volgens de gemeente groeide het Noorderpoort uit tot een ROC die midden in de samenleving staat en waar de student op de eerste plaats staat. "Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van het Noorderpoort College met de Groningse Automotive op Driebond of de realisatie van het Sportcentrum Europapark."

Rob Schuur was ook een tijdlang vicevoorzitter van de Onderwijsraad. Hij stond daar bekend als autoriteit in het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs.

De Erepenning van de gemeente Groningen is eerder uitgereikt aan Hans Nijland (2019), de Stichting KEI (2018) en het onderzoeksteam van Nobelprijswinnaar Ben Feringa (2016).