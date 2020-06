De Universiteitsbibliotheek (UB) in Groningen is sinds maandagochtend weer gedeeltelijk geopend. Studenten moeten wel een plek reserveren voor ze worden toegelaten in het gebouw.

In de eerste week van de heropening gaan alleen de studieplekken op de eerste verdieping open.

Er zijn volgens de Universiteitskrant twee tijdvakken beschikbaar om te studeren. Zo kunnen de studenten een plekje reserveren tussen 8.30 en 12.30 uur of tussen 13.30 en 17.30 uur.

Als de heropening goed verloopt, dan wordt vanaf 1 juli ook de tweede verdieping geopend. Mocht dat ook tot weinig problemen leiden, dan gaat op 6 juli de derde verdieping open.

Studenten die een plekje willen reserveren, moeten voldoen aan een gezondheidscheck. Daarna moeten ze via looplijnen naar hun gereserveerde plekje toe. De koffiekamers blijven gesloten.