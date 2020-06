Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgekondigd voor Groningen. Er is kans op onweersbuien, met lokaal mogelijk hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd.

De weerswaarschuwing loopt van 11.00 tot 18.00 uur. Verkeer kan hinder ondervinden, waarschuwt het KNMI.

In Nederland is het kwik in de nacht van vrijdag op zaterdag niet onder de 18 graden gezakt. Zaterdag stijgt de temperatuur naar 22 graden aan zee tot 26 graden in het binnenland. Het hitteplan is daar nog steeds van kracht.