Elf horecazaken rondom de Vismarkt in Groningen willen op zonnige dagen een groot terras op het plein realiseren. De ondernemers zouden elk 25 tafels op de Vismarkt willen zetten als er geen markt gehouden wordt en hebben daarvoor een plan ingediend bij de gemeente.

Dagblad van het Noorden schrijft vrijdag dat de ondernemers de Vismarkt z'n pleinfunctie willen teruggeven. "Groningen lijkt dan een beetje op Maastricht", zegt een van de ondernemers in de krant. Het terras wordt geplaatst met mooi weer. Als er markt is, begint de opbouw meteen nadat die is afgelopen.



Onder meer Cappuvino, Huis de Beurs, Huize Maas, Pronk en Cantina Mexicana zouden betrokken zijn bij het terrasplan. De gemeente Groningen heeft het verzoek in beraad. Het dagblad meldt dat het stadsbestuur bereid is om mee te denken.



Op de Grote Markt mag al een terras geplaatst worden. Organisator 4PM diende bij de gemeente eerder al een plan in voor een groot pop-upterras in het Stadspark. Dat stuitte veel horecaondernemers uit Groningen tegen de borst. De gemeente heeft nog geen besluit over dat verzoek genomen.