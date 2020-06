De Stationsweg in Groningen is vanaf zaterdag weer open. De weg was sinds 4 juni gestremd om meer ruimte te maken voor de bushaltes, zodat reizigers 1,5 meter afstand van elkaar konden nemen, maar dat is niet meer nodig.

De stationsweg werd de afgelopen periode gebruikt voor het realiseren van tijdelijke haltes om zo ook voor het openbaar vervoer de coronarichtlijnen te kunnen volgen. Het autoverkeer had daarom te maken met een omleiding.



De bussen vertrekken zaterdag weer vanaf het eigen perron. Vanaf 1 juli geldt er geen maximum aantal personen per bus meer, maar reizigers moeten wel een mondkapje dragen.