Studenten in Groningen komen massaal in opstand tegen het voornemen van de gemeente om het nuttigen van alcohol in het Noorderplantsoen vanaf 1 juni aan te pakken.

Als protest tegen het besluit gaan dinsdag 30 juni honderden mensen in het park op een krat zitten. De Groninger Studentenbond (GSb) heeft in een reactie laten weten het verbod "onbegrijpelijk" te vinden.

"Het Noorderplantsoen is dé achtertuin van studerend Groningen. Studenten verruilen hun kleine kamer om met elkaar van de zon te genieten. Dat sociale contact hebben studenten hard nodig. Zeker nu", reageert voorzitter Jan Willem Leeuwma.

Het verbod is al langer van kracht maar de gemeente heeft aangekondigd vanaf 1 juli te gaan handhaven. En dat is tegen het zere been van veel studenten.



Enkele tegenstanders hebben op Facebook een event aangemaakt waarin mensen wordt opgeroepen om dinsdag met een kratje naar het plantsoen te komen. Donderdag stond de teller op bijna zeshonderd aanmeldingen.