De gemeente Groningen komt met een nieuw steunpakket om een groot aantal ondernemers en instellingen een steuntje in de rug te kunnen geven. De steun is onder meer bedoeld voor de horeca, de cultuursector en FC Groningen, meldt de gemeente woensdag.

Zo hoeven horecaondernemers van maart tot en met juni geen precariobelasting te betalen voor de terrassen. Gedurende die periode is namelijk geen gebruik van de terrassen gemaakt.



De gemeente helpt ook de Groningse cultuursector, die in de problemen is gekomen door het schrappen van evenementen. Regionale instellingen, zoals SPOT Groningen, Forum, Groninger Museum, Vera, Simplon en Grand Theatre kunnen bij de gemeente aankloppen voor steun.

De gemeente heeft 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Rijk verdubbelt het bedrag. Voor lokale en kleinere instellingen die niet voor steun van het Rijk in aanmerking komen, is 250.000 euro beschikbaar. De gemeente verwacht dat culturele partijen die meerjarige subsidies van het Rijk krijgen niet door de coronacrisis in de problemen komen.

FC Groningen hoeft een jaar lang geen rente af te lossen

FC Groningen hoeft een jaar lang geen rente te betalen en af te lossen op de leningen voor Stadion Euroborg. Ook wordt gepland onderhoud later uitgevoerd.

De rest van de lening wordt dus niet kwijtgescholden, maar FC Groningen krijgt wel een jaar langer de tijd om de lening af te lossen. Hierdoor is de club dit jaar wel 2 miljoen euro minder kwijt, terwijl het de gemeente geen geld kost.



Iedereen die vastgoed van de gemeente huurt, krijgt tot 1 september uitstel van betaling. Zo wordt voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. De gemeente onderzoekt hoe maatwerk toegepast kan worden voor verzoeken tot kwijtschelding.



Aangezien er tot 1 september geen evenementen gehouden mogen worden, verlengt de gemeente de periode waarover de leges voor geannuleerde evenementen terugbetaald kunnen worden tot 1 september.



Bovenstaande maatregelen voldoen aan het afwegingskader dat is vastgesteld door het college. Dit kader duidt aan op welke wijze wordt omgegaan met steunaanvragen. De raad wordt gevraagd eventuele wensen en aanmerkingen op het steunpakket voor 15 juli kenbaar te maken.

