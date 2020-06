De gemeente wil flink investeren in de Drafbaan in het Stadspark. Het college wil dat de locatie uitgroeit tot een groot evenemententerrein waar veel artiesten kunnen optreden.

In 1999 was de Drafbaan het decor van een optreden van de Rolling Stones en in 2000 van Tina Turner. Die trend zette zich toen niet voort, maar afgelopen jaren begon de Drafbaan aan een tweede leven als evenemententerrein met onder meer Stadspark Live en Hullabaloo.

Volgens het college ligt hier de toekomst van de Drafbaan. Dit voorjaar gaf het gemeentebestuur daarom opdracht de ontwikkeling van de Drafbaan tot topevenemententerrein te onderzoeken.

Het college wil dat Drafbaan een groene evenementenlocatie wordt. Daarom wil het investeren in betere stroom- en watervoorzieningen voor het aan- en afvoeren van water en is de wens om het gebruik van dieselgeneratoren te beperken.

Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de egalisatie van het veld, de aanleg van drainage, een betere in- en uitstroom van bezoekers en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drafbaan voor hulpdiensten.