In de afgelopen 24 uur hebben er twee scooterongelukken plaatsgevonden in Groningen. Dat gebeurde op de Boumaboulevard en bij de Duinkerkenbrug. Bij beide ongelukken was er een botsing tussen een scooter en auto. Een van de scooterrijders raakte daarbij zwaargewond.

Dinsdagavond vond een ongeluk op de Boumaboulevard bij de kruising met de Eelkemastraat plaats. Een bezorgscooter kwam uit de richting van station Europapark. Op de kruising kwam hij in botsing met een personenauto.



Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer kon ter plaatse aan de verwondingen behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Zowel de scooter als de personenauto raakte bij het ongeluk fors beschadigd. De auto moest weggesleept worden door een bergingsbedrijf. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.



Woensdag rond 7.30 uur was er ook een botsing tussen een scooter en een auto bij de Duinkerkenbrug. De bestuurder van de scooter kwam daarbij hard op de voorruit van de auto terecht.

De scooter, vermoedelijk een huurscooter, brak in tweeën. De bestuurder is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.