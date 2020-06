Erfgoedvereniging Heemschut komt in verzet tegen het besluit om bij de renovatie van het Groningse stadhuis een kunstwerk van Rudi van de Wint uit 1990 te verwijderen.

De oudste monumentenvereniging van Nederland heeft de gemeente Groningen verzocht de plannen zo aan te passen dat het hoogwaardige en zeldzame kunstwerk van Rudi van de Wint in het stadhuis behouden kan blijven.

In diverse belangrijke museale collecties is werk van de kunstenaar opgenomen. Daarnaast zijn er ook wand- en plafondschilderingen van de kunstenaar te vinden in de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer en in Paleis Noordeinde.

Volgens Heemschut vindt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dat het stadhuis met de verwijdering van het kunstwerk een belangrijk deel van zijn historische gelaagdheid verliest en er een zeldzaam en representatief voorbeeld van gebouwgebonden kunst verdwijnt.