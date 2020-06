Het overgrote deel van de Groningse politieke partijen wil steun van het Rijk voor muziekfestival Eurosonic Noorderslag. VVD-statenlid Marjolein Vulpes schreef daarom maandag een brief namens alle Groningse partijen aan minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur.

Volgens de partijen zou het zowel voor de culturele sector als voor lokale ondernemers nadelig zijn als het festival door de gevolgen van de coronacrisis zou verdwijnen.

Vrijwel alle partijen in de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen hebben minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur daarom gevraagd om het festival op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur.

Hierdoor komt het festival in aanmerking voor de steunmaatregelen die het Rijk heeft aangekondigd voor de culturele sector. Sinds het begin van de coronacrisis verkeert de organisatie in zwaar weer.

'Het behoud van het festival is van nationaal belang'

"Het festival is toonaangevend voor de Europese popscene en brengt Nederlandse artiesten in de internationale aandacht. Het behoud van het festival is van nationaal belang", stelt briefschrijver en VVD-statenlid Marjolein Vulpes namens de partijen.

In de brief van maandag staat verder ook dat Eurosonic Noorderslag belangrijk is voor lokale ondernemers. Het festival zorgt altijd voor veel omzet in Groningse hotels, restaurants en winkels.

