De Groningse basketbalclub Donar neemt na tien jaar afscheid van clubicoon Jason Dourisseau. De basketballer maakte dit maandag zelf bekend op Twitter. De Amerikaan past niet in de plannen van de nieuwe coach Ivan Rudež.

Over de mogelijke rol van Dourisseau in het nieuwe team is wekenlang overleg geweest tussen technisch manager Martin de Vries en de nieuwe coach Rudež. Uiteindelijk bleek er in het nieuw te bouwen team geen plek voor de 36-jarige speler.

Op 36-jarige leeftijd, is Dourisseau de meest succesvolle Donar-speler ooit met vijf landstitels, vier bekers en twee Supercups. Hij speelde zo'n 630 officiële duels en 85 oefenwedstrijden voor Donar en is daarmee recordhouder.

Hoe het afscheid van Dourisseau eruit gaat zien, is nog niet bekend. Veel fans opperen om zijn shirt in de nok van MartiniPlaza te hangen, wat zou betekenen dat er nooit meer iemand met 'rugnummer 8' mag spelen. Het is nog mogelijk dat Dourisseau bij de club aan de slag kan als coach.