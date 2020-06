Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, wordt per 1 september de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Remkes volgt Tjibbe Joustra op, die er dan twee termijnen op heeft zitten.

Remkes is benoemd door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook Wim van Saarloos, voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), treedt toe tot de raad van toezicht. Hij doet dat per 1 maart 2021.

Remkes (1951) is op dit moment waarnemend burgemeester van Den Haag. De politicus begon zijn carrière in de Groningse gemeenteraad. Hij belandde in 1993 in de Tweede Kamer. Remkes was van 2002 tot en met 2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna was hij negen jaar lang commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Van Saarloos (1955) is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Tussen juni 2018 en juni 2020 was hij president van de KNAW.