Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad en van de Groningse Provinciale Staten roept minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) in een brief op om muziekfestival Eurosonic Noorderslag op te nemen in de zogeheten Culturele Basisinfrastructuur. Daardoor zou het festival aanspraak maken op de steunmaatregelen van het Rijk voor de culturele sector.

De organisatie van het muziekfestival verkeert al sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland in zwaar weer. Het festival vindt jaarlijks plaats in de Groningse binnenstad en is voor veel artiesten een "springplank naar het internationale podium".

"Het zou een culturele ramp zijn wanneer Eurosonic Noorderslag door corona verdwijnt, het festival is toonaangevend voor de Europese popscene en brengt Nederlandse artiesten in de internationale aandacht", stelt briefschrijver en VVD-Statenlid Marjolein Vulpes.

Daarom pleiten de briefschrijvers ervoor om het festival op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). De BIS is de landelijke regeling voor toonaangevende cultuurinitiatieven van hoge kwaliteit, die in Nederland een belangrijke rol vervullen voor talentontwikkeling en de rol van Nederland in de internationale cultuurscene", aldus Vulpes.

Daarnaast is het muziekfestival belangrijk voor lokale ondernemers. De tienduizenden bezoekers maken namelijk ook gebruik van de horecagelegenheden in de binnenstad. "Het festival is jaarlijks daarmee een belangrijke stimulans voor onze Groninger cultuur en economie", besluit Vulpes.