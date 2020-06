De fractie van de PvdA in de Groningse gemeenteraad is niet tevreden met de nieuwe woonvisie. De partij wil meer sociale huurwoningen en daarnaast meer goedkope en middeldure koopwoningen.

In de nieuwe woonvisie van het college van burgemeester en wethouders staat dat het gemeentebestuur meer zeggenschap over de woningmarkt moet krijgen. Zo zou de opkoop van woningen moeten stoppen, zodat jongeren en gezinnen ook een woning in de stad kunnen krijgen.

Dit is volgens de coalitiepartij PvdA niet genoeg. De partij ziet kansen om snel nieuwe woningen te bouwen door nieuwe wijken, zoals Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Held III, te reserveren voor goedkopere huurwoningen.

Ook doordat het coronavirus de samenleving in zo'n korte tijd enorm heeft veranderd, vindt de PvdA dat de gemeente de bouwlocaties in de stad nog eens goed tegen het licht moet houden. Hoewel het virus de woningmarkt treft, blijft de vraag naar goedkope huur- en koopwoningen groot.

Om die reden dient de PvdA aankomende woensdag in de gemeenteraad twee moties in, waaronder een over het reserveren van nieuwe wijken voor goedkopere woningen.

