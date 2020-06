Het eerste deel van een fietsroute langs de spoorlijn van Groningen naar Sauwerd is klaar. Tussen de ACM-brug over het Reitdiep en de Walfridusbrug over het Van Starkenborghkanaal legt de gemeente een nieuw fietspad aan.

Het fietspad ligt langs de spoorlijn tussen Groningen en Sauwerd. Ter hoogte van de Stadhouderslaan, tussen Prinsesseweg en Kerklaan, is er weer een stuk klaar.

De fietsroute bestaat niet volledig uit vrij liggende fietspaden. Waar de route door een gewone straat gaat, zijn de verkeersdrempels aangepast. Hierdoor hoeven fietsers niet over de drempels te fietsen.

De fietsroute is nog niet helemaal klaar. Bij Station Noord wordt de oversteek veiliger. Even verderop wordt er een nieuw fietspad aangelegd langs het spoor tussen de Eikenlaan en de Walfridusbrug. Dit wordt de komende twee jaar afgerond. Dit tweede deel sluit aan op de nieuwe provinciale doorfietsroute naar Winsum.