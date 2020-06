Een woning aan de Papengang in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen. Een van de twee bewoners raakte hierbij lichtgewond. De daders zijn nog voortvluchtig.

De overval gebeurde rond middernacht, zo meldt de politie. Drie personen zijn de woning binnengedrongen. Vermoedelijk waren zij gewapend met messen.

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Mensen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets verdachts hebben gezien bij de Papengang, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.