Voor een ruime meerderheid van de inwoners van de stad en provincie Groningen kan Sinterklaas prima worden gevierd zonder Zwarte Piet. Dat blijkt zaterdag uit een onderzoek van Enigma Research in opdracht van het Dagblad van Het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Het betreft een representatieve enquête, waarvan de resultaten zaterdag werden gepubliceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat Zwarte Piet in het hele Noorden terrein verliest en dat steeds minder noorderlingen in de bres springen voor Zwarte Piet. Maar over het gehele Noorden bezien, spreekt nog wel steeds de helft van de bevolking volmondig steun uit voor Zwarte Piet.

De verschillen in waardering voor Zwarte Piet tussen de provincies onderling zijn echter groot. Friezen en Drenten zijn veel meer gehecht aan Zwarte Piet dan Groningers. Van de Groningers steunt nog maar een derde Zwarte Piet.

Het onderzoek werd gehouden met een steekproef onder 1.040 noorderlingen.