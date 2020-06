Twee hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen in september de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland uitgereikt. Pauline Kleingeld, hoogleraar Ethiek en Geschiedenis krijgt de Spinozapremie, Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie krijgt de Stevinpremie.

Kleingeld en Steg krijgen allebei 2,5 miljoen euro om te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Ze mogen hun eigen onderwerp kiezen. Wat het onderwerp zal zijn, zullen ze bekendmaken tijdens de uitreiking van de premie op 30 september.

"In het Gronings zouden we zeggen 'het kon minder', maar voor deze keer zeg ik: dit is gewoon fantastisch", zegt Rector Magnificus Cisca Wijmenga namens de RUG. "Dit is een zeer terechte verdienste voor beide laureaten, en wat een eer voor onze universiteit om deze talentvolle vrouwelijke hoogleraren in huis te hebben. Ik hoop dat ze onze studenten nog lang veel inspiratie mogen en kunnen bieden."

Pauline Kleingeld is een van de meest toonaangevende experts als het gaat om de ethische theorieën van de Duitse filosoof Immanuel Kant. "Haar baanbrekende interpretatie van Kants ethiek en politieke filosofie biedt nieuwe perspectieven op moreel universalisme, autonomie, de vrije wil en kosmopolitisme", aldus de RUG. Kleingeld zou belangrijke bruggen slaan naar hedendaagse filosofische discussies en gedragswetenschappelijk onderzoek.

Linda Steg richt zich vooral op de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Daarbij ontdekte de hoogleraar dat morele en milieuoverwegingen een grote rol spelen. Dankzij Steg nam die gedragsfactor een hoge vlucht in het internationale klimaatbeleid, aldus de RUG.

Het is voor de negende keer dat een RUG-hoogleraar er met een Spinozapremie vandoor gaat. Nobelprijswinnaar Ben Feringa kreeg de premie in 2004. Vorig jaar kreeg hoogleraar Amina Helmi de premie.