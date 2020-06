Ondernemers en de gemeente Groningen hebben een plan ontwikkeld om te zorgen voor meer veiligheid voor bezoekers van de Herestraat tijdens de coronacrisis. Vanaf zaterdag is er belijning en zijn er vakken waarmee voorkomen moet worden dat er rijen voor winkels ontstaan.

In overleg tussen de Groningen City Club, winkeliersvereniging Herestraat en de gemeente Groningen is besloten om vakken te creëren voor wachtenden. Deze vakken worden langs de gevels aangebracht en moeten de bezoeker helpen op de juiste plek te wachten.

Daarnaast wordt met een duidelijke lijn in het midden van de straat aangegeven aan welke kant van de straat bezoekers het beste kunnen lopen.

Voor ondernemers is de duidelijkheid naar bezoekers toe zeer welkom. Zij zagen in de afgelopen weekenden op meerdere plaatsen in de straat lange winkelrijen ontstaan. De rijen zorgden ervoor dat andere bezoekers moeilijk op een veilige manier konden passeren.

Naast het aanbrengen van de lijnen, wordt ook ingezet op kleinschalige acties om het winkelend publiek te verrassen.

