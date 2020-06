De effecten van de coronacrisis zijn zichtbaar in de Groningse werkgelegenheidscijfers. Het aantal openstaande vacatures daalde met een derde, terwijl het aantal mensen met een WW-uitkering licht steeg, blijkt donderdag uit cijfers van het UWV.

In maart en april nam het aantal WW-uitkeringen al toe en mei laat een vergelijkbaar beeld zien. Het gaat om een lichte stijging van 1,2 procent.

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen nu flink groter. Het gaat om een stijging van 20,5 procent naar 1.774 Groningers.

Het aantal WW-uitkeringen steeg in de afgelopen maanden vooral in de horeca, schoonmaak en handel. Volgens het UWV zijn het vooral jongeren die hun baan verliezen. Zij werken veel in de meest getroffen sectoren en werken vaker op tijdelijke basis.

De coronacrisis leidt ook tot een daling van het aantal openstaande vacatures. Tot het begin van de coronacrisis half maart stonden in de provincie Groningen ruim 4.200 vacatures open. Begin mei waren dat er nog drieduizend. Het aantal openstaande vacatures in de provincie daalde daarmee met 29 procent.