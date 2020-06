Een leerling van basisschool De Beijumkorf in de Groningse wijk Beijum is besmet met het coronavirus. Dat meldt de overkoepelende scholenorganisatie O2G2 woensdag.

Alle leerlingen kunnen wel gewoon naar school. O2G2 neemt geen aanvullende maatregelen in de klassen, maar roept ouders wel op extra alert te zijn op hygiëne en eventuele klachten.

De besmette leerling zit twee weken thuis in quarantaine. Er vindt nu contactonderzoek plaats waarbij gekeken wordt met wie het kind in contact is geweest.

Ouders van klasgenootjes van de betreffende leerling kregen een brief van de GGD en een speciaal e-mailadres om klachten te melden.

