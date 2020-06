Maikel S. moet definitief 24 jaar de cel in voor een dubbele moord in 2013 in Groningen. De Hoge Raad heeft dinsdag het cassatieverzoek van de 44-jarige man verworpen.

De advocaat van S. vroeg De Hoge Raad de eis van 24 jaar celstraf met tbs en dwangverpleging van het gerechtshof te vernietigen, omdat de motivatie volgens hem niet toereikend genoeg was. De Hoge Raad oordeelt dat deze klacht ongegrond is.

S. vermoordde op 18 januari 2013 de 71-jarige Trevor Griffiths en Gudrun Küster (66) in hun woning aan de Oliemuldersweg en de Waldeck Pyrmontstraat. De dakloze man woonde kort daarvoor bij beiden afzonderlijk in.

De rechtbank veroordeelde S. in 2016 voor twintig jaar cel zonder tbs voor doodslag. Volgens de rechtbank was S. volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij beide personen doodde.

S. en het Openbaar Ministerie (OM) gingen in bij het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep tegen de straf van de rechtbank, maar dat legde in 2019 een zwaardere straf van 24 jaar celstraf met tbs op. Volgens het hof kon bij de moord van de man worden gesproken van gekwalificeerde doodslag, namelijk doodslag om een ander misdrijf te verhullen. S. zou na de moord op de man geld en spullen hebben gestolen van het slachtoffer.