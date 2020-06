Het Groninger Museum gaat in 2024 werk van Vincent van Gogh tentoonstellen, vertelt directeur Andreas Blühm in een dinsdag verschenen interview met het Dagblad van het Noorden. De tentoonstelling is met name gericht op de manier waarop de kunstschilder het werk van latere Groningse schilders heeft beïnvloed, zoals de leden van het kunstenaarscollectief De Ploeg.

In 1896 werd voor het eerst in Groningen een tentoonstelling met werken van Van Gogh georganiseerd. Deze tentoonstelling werd door zestienhonderd mensen bezocht, onder wie docenten die lesgaven aan de latere schilders van De Ploeg.

Er waren toen maar liefst 125 kunstwerken van Van Gogh te zien, waaronder de Zonnebloemen en De sterrennacht.

Blühm hoopt in 2024 te kunnen laten zien op welke manier deze tentoonstelling Groningse schilders heeft beïnvloed.