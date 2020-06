Luchtvaartmaatschappij Transavia start de vluchten naar Palma de Mallorca en Heraklion op Kreta vanaf 2 juli weer op. De vluchten zijn deel van een selectie bestemmingen waarop Transavia gedurende de zomermaanden wil gaan vliegen.

In eerste instantie gaat het alleen om de maanden juli en augustus. Of de periode verder wordt uitgebreid, is nog niet bekend.



"Wij zijn verheugd met het nieuws dat wij vanaf 2 juli weer passagiers van de verschillende reisorganisaties en Transavia mogen verwelkomen op onze luchthaven. Groningen Airport Eelde is een kleinschalige luchthaven die zich in een nagenoeg 'coronavrije' regio bevindt", aldus Jonas van Dorp, Route Development Manager bij de luchthaven.

Doordat de luchthaven kleinschalig is, kunnen passagiers goed de anderhalvemeterrichtlijn en andere hygiënemaatregelen naleven, volgens Van Dorp. "Ook hebben we goede hoop dat het vluchtschema per september verder uitgebreid wordt met Las Palmas op Gran Canaria."

Wel benadrukken partijen dat aanpassingen in vluchtschema's noodzakelijk kunnen zijn, als er vanwege het coronavirus een eventuele aanscherping of aanpassing van restricties in landen geldt.



Corendon heeft bekendgemaakt in het zomerseizoen van volgend jaar twee keer per week naar Antalya en Bodrum in Turkije en naar Heraklion op Kreta te vliegen. Reisorganisatie Sunair wil voor de zomer van 2021 reizen naar Guernsey op de Kanaaleilanden aanbieden.

