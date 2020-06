De dak- en thuislozen in Groningen die de afgelopen maanden tijdelijk werden opgevangen in Hotel Schimmelpenninck Huys, verhuizen eind juni naar de Nachtopvang. Van 21 juni tot 1 september krijgen ze een eigen kamer in de Nachtopvang of in een Gronings hotel.

In de Nachtopvang van Het Kopland in Groningen is normaliter plek voor maximaal dertig mensen, verdeeld over gemeenschappelijke slaapvertrekken. Het is hier niet goed mogelijk om de anderhalvemetermaatregelen van het RIVM te handhaven. Daarom sloot de Nachtopvang in april haar deuren en werd Hotel Schimmelpenninck Huys een 24 uursopvang.

Vanaf 26 juni zal het hotel weer reguliere gasten ontvangen. De maatregelen rondom het coronavirus zijn echter nog van kracht waardoor nog niet alle bedden in de Nachtopvang gebruikt kunnen worden.

De gebruikers van de Nachtopvang worden daarom per 21 juni op verschillende locaties opgevangen: in de locatie van de Nachtopvang zelf, waar ze een eigen kamer krijgen, en in enkele hotels in Groningen die kamers beschikbaar stellen voor mensen die opvang nodig hebben.

Het Kopland is begonnen met de voorbereidingen zoals het terugbrengen van het beddengoed en de matrassen naar de eigen locatie en de hotelkamers. Om de privacy van de gebruikers van de Nachtopvang te respecteren en hen rust te gunnen, wordt niet vermeld welke hotels kamers beschikbaar stellen.

De tijd tot 1 september wordt gebruikt om na te denken over een vervolgoplossing, waarbij de landelijke coronamaatregelen leidend zijn.

