Stadspark Live gaat ook in 2021 niet door. Organisator Mojo durft het door de coronacrisis niet aan.

Eigenlijk zou Stadspark Live volgend weekend plaatsvinden. Kensington, The Script, Rag 'n Bone Man en Iggy Pop zouden onder andere optreden. Vanwege de coronacrisis besloot Mojo al in april het festival te verplaatsen naar 2021. Nu is het festival helemaal afgelast.



Stadspark Live is een nieuw festival en ondanks de uitverkochte eerste editie op 22 juni 2019, vereist ieder nieuw evenement - juist de eerste jaren - grote (financiële) investeringen, aldus Mojo.

Mojo wordt fors geraakt door het verplicht afgelasten van tientallen grote concerten. "Omdat we jullie in deze tijd niet het verzorgde festival kunnen garanderen zoals jullie het vorig jaar hebben ervaren, gelasten we Stadspark Live in 2021 af", meldt het bedrijf op zijn website.



Mojo laat weten een nieuwe editie in de toekomst niet uit te sluiten. "Als de coronarook is opgetrokken, zullen we er alles aan doen om Stadspark Live een vervolg te geven", aldus Mojo. Zo wil men alsnog een jaarlijks terugkerend evenement maken van het festival.



Iedereen die al kaarten heeft gekocht, kan zijn of haar geld terugvragen of dit omzetten in tickettegoed. Het tickettegoed is tot 24 maanden na uitgifte geldig en inwisselbaar bij alle evenementen van Mojo en/of de Oosterpoort en waarbij de verkoop verloopt via Ticketmaster. Iedereen met kaarten krijgt daarover persoonlijk bericht.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.