Regionale omroep RTV Noord heeft door teruglopende inkomsten uit advertenties te kampen met een financieel tekort van ongeveer 400.000 euro. Door de coronacrisis zijn veel reclamecampagnes vroegtijdig gestopt of uitgesteld.

"Zowel de regionale als de landelijke reclamemarkt laat een terugval zien", zegt directeur Gijs Lensink op de site van RTV Noord. "We houden rekening met een terugval van zeker dertig procent van onze normale omzet."

Lensink verwacht ook volgend jaar een terugloop van inkomsten uit reclame. De komende tijd worden verschillende scenario’s op papier gezet. Op basis daarvan zal besloten worden welke maatregelen genomen gaan worden.

Het is nog niet duidelijk of er gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van de omroep. RTV Noord ontvangt jaarlijks een overheidssubsidie van 9,5 miljoen euro.

Lensink benadrukt dat RTV Noord er financieel gezond voorstaat. "We geven niet meer geld uit dan begroot. Bovendien hebben we de afgelopen jaren een goede reserve opgebouwd. Een deel van het verlies kunnen we daaruit compenseren. Maar we kunnen niet stilzitten. We weten niet wat de komende jaren ons financieel zullen brengen."