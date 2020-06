Een 38-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een steekincident aan de Westersingel in Groningen. De politie heeft drie arrestaties verricht.

De politie werd rond 2.30 uur gealarmeerd. Agenten troffen vervolgens een gewonde man aan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Het slachtoffer en omstanders konden een signalement geven van de verdachten. Al snel werden in de nabije omgeving drie mannen aangetroffen, van wie één voldeed aan het signalement.

Bij de fouillering bleek een van de andere mannen een mes bij zich te dragen. Daarop zijn alle drie de mannen aangehouden. Het gaat om een 39-jarige, een 44-jarige en een 45-jarige man. Ze komen alle drie uit Groningen.



Er is direct sporenonderzoek gedaan. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of meer weten.